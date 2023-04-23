Eren bir kayıp daha vermek istemiyor!

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan 'Kardeşlerim' izleyiciyi ekran başına tutmaya devam ediyor. Sevilen dizi ekranların yanı sıra sosyal medyada da ilgi görüyor. 87'inci bölümde; hain saldırıya kurban giden gençler hastaneye kaldırılır. İlk gözünü açan Yasmin olur. Oğulcan, Aybike ve Ömer'in durumu daha ağırdır.Hastanede herkes dua edip umut içinde beklerken ilk kötü haber Zehra'dan gelir. Zehra yaşam savaşını kaybetmiştir. Ömer'in ise kana ihtiyacı vardır.Oğulcan ve Tolga da yaşama tutunur. Bahar'a ise Nebahat ve Akif sahip çıkar. Ayla'nın başı ise Berk'in öz annesinin ölümünden dolayı beladadır. Sarp Ömer için kan vermek ister. Aybike ise henüz gözünü açmamıştır. Ömer de kendine gelmeye başlarken, Aybike'nin nabzı düşmeye başlar. Doktorlar müdahale eder. Ancak tüm çabalara rağmen Aybike'den kalp atışı alamazlar. Herkes şok ve gözyaşları içinde Aybike'nin hayata tutunması için mucize beklemektedir.