‘Erkin Baba’ felsefesine giriş!

Erkin Koray öyle kendisi hakkında yazılan biyografilerden pek haz eden biri değildi. Nitekim; yaklaşık 15 yıl önce şahane şarkısının adını verdiği kitabı 'Mezarlık Gülleri'nde de, oturup yekpare otobiyografi yazmak yerine, fikirlerini, Koray felsefesinin ipuçlarını yazmıştı. Üstü kapalı cümleler, sırlı bir anlatım... Şarkısında söylediği gibi 'çok derinlerde gezinen' bir üslup.İşte Erkin Baba hep böyle, hayatın derinliklerine, 'Hayat Katarı'nın son vagonundakilere bakmış. 'Hor görme garibi kim bilir ne derdi vardır'ın kapısından içeri dalmış. Kuytulardaki, yıkıntılardaki cevheri görmüş. Yalan değil, Orhan Gencebay'la olan dostluğu; bazı bazı tınısal ve kafasal yakınlığı da bu minval üzerine seyretmiş. Bahsettiğimiz 'Hor Görme Garibi' adlı Orhan Gencebay şarkısını, bildiğiniz hard rock, hatta Black Sabbath'vari bir heavy metal kafasıyla cover'lamışlığı da vardır Erkin Baba'nın. Ve Gencebay'ın da bu şarkıyı, günlerden bir gün Koray'ın bahsettiği 'sokak kralları'yla oturup demlendikten, onları dinledikten sonra yazdığı bilinir. Hatta bahsettiğimiz 'sokak kralları', şarkının can alıcı cümlesi "Anladım arkadaş sen de bizdensin/Bizim gibi Meçhul'e gidenlerdensin'i, Gencebay'a bir dostluk nişanesi olarak hediye etmişlerdir. Yani bu söz onlara aittir.'Meçhul' demişken, Erkin Baba'nın eski 'Meçhul' plağının birkaç sene önce Amerika'da yayınlanıp, saykodelik rock listelerini alt üst ettiğini söylemeden de geçmeyelim. Anlı şanlı müzik yazarlarının onun için 'Türk Jimi Hendrix' yorumunda bulunduğunu hatırlatalım. Bunun da Erkin Koray'ın sözel hakimiyeti kadar, gitar tınısındaki, tuşesindeki özgünlükten geldiğini bilelim. Nedir peki bu özgünlük?Erkin Koray, Robert Kolej mezunu. Müziğe piyanoyla başlamış. Bach'lar falan... Sonrasında İngilizce rock'n roll şarkıları... Yani müziğe önceleri epey bir Batı'dan bakmış. Ama bir ayağını yaşadığı, doğduğu coğrafyaya basması gerektiğini tez zamanda fark etmiş. Bu gerçeği anladıktan sonra, diğer ayak serbest... Dünyayı gezmiş... O yüzden onun gitarı bir başka. Orta Doğu'nun her tuşesini ezbere biliyor parmakları. Rock'ın saykodelik veçhesi zaten heybesinde.Saykodelik rock deyip duruyoruz ya... Şöyle izah edelim; 60'ların, Koray'ın ifadesiyle 'uzayda bir elektriğin hasıl olduğu' yıllarda ortaya çıkan bir akım. Koray'ın ziyadesiyle içselleştirdiği, ruhani, bilincin altına doğru, 'dipten ve derinden' bildiren bir akım.Koray'ın sihri de, zekası da burada çıkıyor ortaya. Doğu müziğini, doğu kalbini zaten komple 'derin'den bildiriyor! Yüzeyle işi yok... İşte bu iki dünyayı dikiş izi göstermeden bir araya getiriyor.Erkin Koray'ın vefatı sonrası siyasetçiler başsağlığı mesajları yayınlayarak üzüntülerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında "Türk müziğinin duayenlerinden Erkin Koray'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Anadolu rock müziğinin usta ismi, Cemalim, Fesuphanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılarla hafızalarımıza kazınan Erkin Koray'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Türk müziğinin usta isimlerinden, özgün sesi ve yorumuyla sevenlerinin gönlünde taht kuran Erkin Koray'ın vefatından duyduğum üzüntüyü paylaşıyor, ailesine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.Ünlü sanatçılar da sosyal medyada acı haber sonrası paylaşımlar yaptı..."Fesuphanallah' demeyen var mıdır içimizde ya da 'Gönül Salıncağı'na binmeyen, 'Kör Olası Çöpçüler Aşkımı Süpürmüşler' diyen de biz değil miydik? Öyle Bir Geçer Zaman Ki diye de az ağlamadık hani... Hey gidinin Erkin'i hey! Getirin bana o günleri, yakalım bugünleri. Türk rock müziğinin başı sağ olsun. Sevgi, saygıyla.""Işıklarda uyu Erkin Koray.""Erkin baba da gidivermiş. Yakınlarına, sevenlerine sabırlar dilerim.""Mekanın cennet olsun kadim dostum, sevgili kardeşim Erkin Koray. Üzüntüm tarifsiz. Ölümsüz eserlerinle her daim yaşayacaksın. Huzur içinde uyu.""Bir şeyi ispat etmek istedim. Bir erkeğin saçlarının uzun olduğunu kabul edebilen bir beyin artık açılmış bir beyindir. Ondan sonra kendine yabancı olan pek çok şeyi de kabul edebilir. Bir yerde de tabii ki isyandı. Toplumun bağnaz, tutucu hallerine ve bireylerine karşı bir isyan.""Ben kaşı, gözü, endamı güzel bir adam değilim. Eğer bu memlekette böyle bir adamı vatandaş onaylıyorsa, bu adamın bileğinde vardır bir şey. Hiç kimse, kaşına, gözüne bakarak, "Bu babadır aman idare edelim" demez. Vatandaş eğer o konserden başarıyla çıkmazsan ikinci konserinde alır aşağıya. Baba falan da dinlemez. Hasbelkader gitmen mümkün değildir. Onca sene kalıyorsan bileğinin hakkıyla kalıyorsun demektir.""Ben küçücük bir adamım. Gitar çalan bileğimden söz ediyorum. Ben gitar çalmıyor gibi gözüken çok iyi bir gitarcıyım. O kadar... Başka bir şey söylemek istemiyorum."