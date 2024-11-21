“Esas Oğlan” dizisinden görkemli gala

Aşk hayatında umduğunu bulamayan iki kadının 'esas oğlan'ı bulma arayışını anlatan "Esas Oğlan" dizisinin galası Divan Kuruçeşme'de yapıldı. Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın başrolünü paylaştığı dizinin oyuncuları ve yönetmeni Şenol Sönmez galada özel gösterim öncesi kameraların karşısına geçti. Galaya dizinin kalabalık oyuncu kadrosunun yanı sıra Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Ertan Saban, Burak Kut, Doğu Demirkol, Gülenay Kalkan, Kaan Sekban, Atakan Çelik, Bekir Aksoy, MURDA ve Sera Kutlubey gibi ünlü isimler de katıldı.





İlk kez bir dizide rol alan ve "Esas Oğlan"a özel iki şarkı hazırlayan Hadise basın toplantısında "Çok mutluyum. Benim için ilk tecrübeydi, çok çalıştık. Yanımda zaten Şampiyonlar Ligi oyuncuları var, onlardan çok şey öğrendim. Umarım herkes sever. Seyircilerimiz çok keyifli bir şey izleyecek, bundan emin olabilirler" dedi. Hadise yönetmen Şenol Sönmez için ise "Yönetmen bir işin, bir projenin kahramanıdır. Tabii ki oyunculuk, senaryo çok önemli ama olayı sizlere sunan kişi hocadır. Biz bir kahramanla çalıştık ve ben bundan dolayı çok çok mutluyum" diye konuştu.





"Esas Oğlan" dizisinin fragmanı aşk sahneleri nedeniyle bir sosyal medya platformundan kaldırılmış ve Hadise bu duruma tepki gösterilmişti. Ünlü şarkıcı bu konunun hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: "Aşk, sevişmek, sarılmak bunlar güzel şeyler bence ve hepimizin yaşadığı şeyler. Ben bu konuda hep bir savaş verdiğim için şaşırmadım. Savaşım devam edecek! Bunlar gereksiz ve saçma yasaklar. Bence yasaklar başka şeylere gelmeli; aşka, sevgiye ve sevişmeye değil!"





22 Kasım'da GAİN izleyicisiyle buluşacak dizinin bir diğer başrol oyuncusu Seda Bakan ise "Hadise'yle çok iyi arkadaş olduğumuz için sette kaynaşma sorunu yaşamadık. Hadise beni çok şaşırttı, çok donanımlı bir sanatçı. Kendini tamamen bu işe verdi, deli gibi çalıştı. Hatta bizden daha çok çalıştı; akşam konser verdi, sabah sete geldi. İnanılmaz disiplinliydi. Güzel, farklı bir kadın hikayesi anlattık. Kadın izleyicilerin dizimizi çok seveceğine inanıyorum" diye ekledi.





Set ortamlarının çok keyifli olduğundan bahseden Şükrü Özyıldız, rol arkadaşı Hadise için "Çok kabiliyetli. Yapamayacağı hiçbir şey yok, muhteşemdi" dedi. Özyıldız "Çok tatlı bir iş yaptık. İzlerken hepiniz kendinizden çok şey bulacaksınız" diye de ekledi. Serhat Teoman da Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimi olmasını kastederek "Seyircimizin kafasındaki soru işaretleri bizlerde de oldu ama bir insan bir noktaya gelmişse boşuna değilmiş. Müthiş profesyonel, müthiş disiplinli" dedi.

Dizide Ceren (Hadise), aşkı ve duygusallığı hayatının merkezine koymuş iflah olmaz bir romantik, Selma (Seda Bakan) ise mantığı elden bırakmayan bir risk analistidir. Birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip bu iki kadın, doğru erkeği bulmak için birbirlerine yardım ederler. Ancak bu süreçte hayatları büyük değişime uğrar.





BKM yapımı diziye Ali İhsan Varol, Ali Yoğurtçuoğlu, Bestemsu Özdemir, Burak Yörük, Cemal Hünal, Ekin Mert Daymaz, Evren Duyal, Fırat Çelik, Gürgen Öz, İsmail Demirci, Kubilay Aka, Mert Yavuzcan, Özgün Çoban, Rıza Kocaoğlu, Sena Vurgun, Yağızcan Konyalı ve Yılmaz Bayraktar gibi başarılı oyuncular da renk katıyor.

Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk'ün birlikte kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.