Eserini bağışladı

Giriş Tarihi: 15.02.2026

Resim yeteneği olan oyuncu Bensu Soral Baş, 18. Uluslararası Love360 Festivali kapsamında anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Pera Müzesi'nde gerçekleşen özel gösterimde Soral, kendi imzasını taşıyan resim çalışmasını bir kültür sanat derneği yararına bağışladı. Resim çalışmalarına uzun süredir devam eden Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi çıkışlı oyuncu, eserini sosyal fayda sağlamak amacıyla bağışladığını belirtti. Eserden elde edilecek gelirin, derneğin kültür ve sanat alanındaki projelerine destek olması hedefleniyor.

