Eşim çıkar evliliği yapmış!

Ünlü işadamı Emir Murat Özdilek ve Melis Özdilek 2012'de hayatını birleştirmiş, 2021 yılında ise anlaşmalı olarak boşanmıştı. Emir Murat Özdilek, nafaka olarak 2 milyon TL'nin yanı sıra Melis Özdilek'e ev ve araba vermişti. Özdilek ile 2023 yılında sessiz sedasız yeniden nikâh masasına oturan Melis Hanım, çok geçmeden şaşırtan iddialarla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma ve mal rejimi davası açmıştı. Melis Özdilek mahkemeye sunduğu dilekçede; yaşamından endişe ettiği ve eski eşi tarafından uğradığı şiddet nedeniyle tükenmişlik sendromuna girerek ikinci kez evlenmek zorunda kaldığını, manevi ve fiziksel şiddet altında hiç okumadığı evrakların eşi tarafından kendisine imzalatıldığını öne sürmüştü.Ara karar oluşturan İstanbul Aile Mahkemesi, talebi kısmen kabul ederek Yönetim Kurulu Başkan'ı Emir Murat Özdilek'in üzerine kayıtlı bir kısım mal varlığının üzerine tedbir konulmasına karar vermişti. Dava süreci devam ederken Emir Özdilek, mahkemeye iddialara cevap niteliğinde bir dilekçe sunarak, Melis Özdilek'in her iki evliliği de maddi çıkarlar doğrultusunda 'proje evliliği' olarak gerçekleştirdiğini ileri sürdü.Murat Özdilek, "Niyetim sadece yeniden bir aile olmaktı. Maddi hiçbir amacının olmadığını göstermek adına 'Bunları yapmama izin ver. Kabul et' diyerek evlilik sözleşmesi teklifinde bulundu" dedi. Noter huzurunda imza attıklarını, zorla evrak imzalatma iddialarını reddeden Murat Özdilek, bazı mallarına konulan tedbir kararının kaldırılmasını talep etti.