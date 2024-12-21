Eşim için mücadele edeceğim

Sosyal medya fenomeni, iki çocuk annesi Neşe Özkan, İstanbul'da gerçekleşen karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında hayatını kaybetmişti. 27 yaşındaki ünlü fenomenin eşi İskender Özkan, açıklamalarda bulundu. Özkan, "Eşim, 18 Aralık'ta estetik ameliyatı sırasında vefat etti. Acımız çok taze. Estetik merkezini sosyal medya paylaşımlarından buldu" dedi.ACILI eş sözlerine şöyle devam etti: "190 bin lira gibi bir ücret vardı, eşime indirim yaptılar ve 135 bin liraya anlaştık. Kasıtlı yapılmıştır demiyorum ama eşimin yetersiz ekipmanlar, yetkisiz, bilgisiz insanlar tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum. Mücadelemde, hak arayışımda bu hastanenin ve estetik firmasının hak ettiği cezayı almasını istiyorum."