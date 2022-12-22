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Giriş Tarihi: 23.12.2022

Eski sevgilisini rahatsız eden radyocuya 1 yıl hapis cezası

Radyocu Özden Beşkazalıoğlu, ayrılmayı kabul edemediği eski sevgilisini tehdit edip genç kadını takip etmeye başladı. Eski sevgilinin ihbarıyla hakkında dava açılan radyocu, “Alkollüydüm, pişmanım” dedi. Eski sevgili şikayetinden vazgeçse de mahkeme Beşkazalıoğlu’nu 1 yıl hapse mahkum etti

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Eski sevgilisini rahatsız eden radyocuya 1 yıl hapis cezası
Radyocu Özden Beşkazalıoğlu, A.Ö. ile birlikteydi. İkili geçtiğimiz yıllarda ayrıldı. Radyocu iddiaya göre ayrılığı kabul edemeyip eski sevgilisine tehdit mesajları atmaya başladı. "Sana dünyayı dar edeceğim, seni öldüreceğim" şeklindeki mesajlarına hakaretler de ekleyen radyocu, genç kadını takip etmeye de başladı. A.Ö.'nün işe gidip geldiği saatlerde ve evinde bulunduğu anlarda genç kadını takip eden radyocu, A.Ö. tarafından geçtiğimiz aylarda fark edildi. Tedirginliğe kapılan eski sevgili şikâyetçi oldu ve radyocu hakkında dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde yapılan duruşmada eski sevgili, şikayetinden vazgeçti, radyocu ise özür diledi. Beşkazalıoğlu hakkında huzur ve sükûnu bozma ve hakaret suçlarından davanın düşürülmesine karar verilirken, radyocu tehdit suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.



3 AYRI SUÇTAN DAVA AÇILDI
Soruşturma sonrası radyocu Beşkazalıoğlu'nun ifadesi alındı. Radyocu tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini kabul etti fakat o mesajları alkollüyken attığını beyan etti. Pişman olduğunu dasöyleyen radyocu hakkında tehdit, hakaret ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçlarından dava açıldı.

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Eski sevgilisini rahatsız eden radyocuya 1 yıl hapis cezası
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