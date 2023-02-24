Esra Erol’da Ailesi Kan Bağış Noktası kuruldu

Esra Erol, Kızılay iş birliği ile ilk kan bağış noktasını hayata geçirdi. Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda kurulan mobil kan bağış merkezine ilk günden itibaren büyük ilgi oldu. Önceki gün Esra Erol'da Ailesi Kan Bağış Noktası'nda olan sunucu, şöyle konuştu: "Kan bağışı noktamız faaliyete girdi. Sırada ikincisi, üçüncüsü var. Bunu da hep birlikte yapacağız, buna inanıyorum.Verdiğimiz her ünite kan hayatta tuttuğumuz bir can. Birbirimize olan ihtiyacımız insanlık var oldukça devam edecek. Kan lazım olunca yardıma koşacaklar da olacak. Çünkü dünya, iyi insanların, yardımsever insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor."