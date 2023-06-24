“Esra Erol’da” bir sezonu daha geride bıraktı!

BU BİR VEDA DEĞİL!

Esra Erol, sezonu "Bu programda emeği geçen herkese, ekibimize ve atv'ye huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Hem ekran başında bizi izlediğiniz hem de duyarsız kalmayıp konuların aydınlığa kavuşması için ihbarlarda bulunduğunuz, bize destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni sezonda dinlenmiş, yenilenmiş, içeriği zenginleştirilmiş bir şekilde Eylül ayında tekrar huzurlarında olacağız. Kendinize iyi bakın, hepinize sevgiler." cümleleriyle kapattı.