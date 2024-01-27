Estetiği abartıyorlar

Şarkıcı Tayfun Duygulu, önceki gün eşi Bella Duygulu ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir süredir eşiyle birlikte Alaçatı'da yaşayan Duygulu, alışveriş turuna çıktı. Son dönemde estetik mağduru olan erkek sanatçılar hakkında konuşan Duygulu, "Bende yok. Popüler olduktan sonra sanırım sanatçıların üzerine gidiliyor. İnsanlar da arkadaşlarını kıramayıp bu işlemleri yaptırıyorlar. Ben daha tercih etmedim. İhtiyacı olanlar yaptırsınlar. Güzel olanlar da var. Abartıya kaçanlar da... Etrafındaki insanların, sizi beğenmesini istiyorsunuz. Bakımlı, şık ve genç kalmak güzel bir şey" dedi. Duygulu, "Aşk ve sevgi her şey. İmajımı yapan, kuaförüm, aşçım ve gerekirse doktorum. Aşk insanı besleyen en güzel şey. Genç kalmamın sırrı" diyerek eşini gösterdi.90'lı yıllarda 'Hadi Yine İyisin' şarkısının klibinde giydiği deri montla o dönem farklı bir tarz yakalayan şarkıcı, bir mağazada gördüğü montları inceledi. Duygulu, "Bana yerli Elvis Presley diyorlardı. Önce Elvis stilini kendime yakıştırdım. Yazları sıkıntı oluyor diye deri ceketin kolunu kestirdim. Hepsi duruyor halen. Kendime ait bir imaj. Bundan devam etmem lazım. Hayvanların katledilmesinden kaynaklı deri de sıkıntı olsa da suni olanları kullanabilirim. Bana yakıştığını düşünüyorum" şeklinde konuştu. O dönem deri firmalarından teklifler aldığını belirten şarkıcı, "Birçok şarkıcı arkadaşta stilimi görüyorum. Ben ön ayak oldum. Dünyada var olan bir stil. Motosiklet kullananlar giyiyordu. Devamı gelseydi güzel bir marka olurdu" dedi.