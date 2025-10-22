‘Estetikli mahalle kızı olmaz’

OYUNCU Ecem Erkek, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Ekranda olan oyuncuların estetikleri hakkında konuşan Erkek, şunları söyledi: "Estetik oyuncu için çok uygun değil derdim eskiden ama bence birazcık da kişinin kendini nasıl hissettiği ile alakalı bir şey. Ama kocaman estetikli burun, göz olmaz. Role göre bazen inandırıcılığını kaybediyor açıkçası. Mahallede bir teyzenin kızı olduğuna inandıramıyorsun kimseyi. Televizyonda bazen görüyorum bazı oyucuları, keşke o kadar da yaptırmasaydı diyorum."