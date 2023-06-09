Eşyalarını kaybetti ev sahibini suçladı! "Evden çıkarmak istiyor o yapmıştır"

Bir evlilik programı sayesinde popülerlik kazanan eski yarışmacı 33 yaşındaki Gökhan Sara'nın başı ev sahibiyle dertte. 6 Şubat depremi sonrası yardıma giden Sarai Beşiktaş'ta bulunan evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. Fenomen, dairesinin kilidinin değiştiğini anlayınca çareyi çilingir çağırmakta buldu. Çilingir sayesinde evine giren Sara, odalarının kapılarının da kilitlerinin değiştiğini fark etti.

EV SAHİBİ KRİZİ

Evde yaptığı kontrollerin ardından eski yarışmacı değeri 50 bin TL üzerinde olan lüks marka saatinin ve aracının anahtarının olmadığını, dairesinin su saatinin yerinde olmadığını ve elektriklerinin kesildiğini tespit etti. Hırsızlık olayıyla ikinci şok yaşayan Gökhan Sara karakola koştu. Sara, tüm bunların ev sahibi U.D. tarafından yapıldığını belirterek, ''Beni haksız yere evden çıkarmak istediği için ev sahibimle aramızda sorunlar vardı. Bunları onun yaptığını biliyorum'' diyerek şikâyetçi oldu.

ŞİKÂYETİNDEN VAZGEÇTİ

Fakat Gökhan Sara olayın üzerinden geçen bir ayın ardından tekrar karakola giderek şikâyetinden vazgeçti. Sara, ''Kaybettiğim eşyalarını daha sonra buldum. Kapımı açıp içeri giren ev sahibim hakkında herhangi bir şikâyetim yoktur'' diyerek aralarında uzlaştıklarını ifade ederek konunun kapatılmasını talep etti.