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Giriş Tarihi: 7.6.2024

Eti tuzladı vergiyi gazladı: İşletmecilere, turizmcilere örnek olsun

Et pişirme ve tuz atma şekliyle tüm dünyada fenomen olan Nusret Gökçe, vergi sıralamasında ilk 100 arasına girdi. Ünlü işletmeci Gökçe, verilen teşekkür plaketinin sevincini takipçileriyle paylaştı

Eti tuzladı vergiyi gazladı: İşletmecilere, turizmcilere örnek olsun
'ÜLKEM İÇİN ÇALIŞIYORUM'
Erzurum'da doğan, kasap olarak çıktığı yolculukta önce şef sonra restoran işletmecisi olarak zirveye tırmanan Nusret Gökçe'den bir başarı daha! Et pişirme ve tuzlama tekniği Salt Bae adıyla anılan Nusret, bu yılki vergi sıralamasında ilk 100'e girdi.



Teşekkür belgelerini sosyal medyada paylaşan Gökçe, "2020- 2022 Türkiye Vergi Rekortmenleri listesinde ilk 100'e girmenin gururunu yaşıyoruz. Alın teri! 7 gün 24 saat ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Bu ödül sadece benim değil tüm Nusr-et ailesinin emeğinin karşılığıdır" dedi.
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Eti tuzladı vergiyi gazladı: İşletmecilere, turizmcilere örnek olsun
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