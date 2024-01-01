‘Evde bomba yapıyor’ diye ihbar ettiler

Dünyanın en çok kazanan e-spor oyuncuları arasında yer alan İlkan Saydan, kız arkadaşı B.S.'nin kendisini aldattığını öğrenince onunla konuşmak istedi.Olay, 9 Kasım tarihinde, İstanbul Bayrampaşa'da meydana geldi. Semtte buluşan ikili arasında tartışma başlayınca B.S., genç adamı darp etti. Aldığı darbeler sonrası olay yerinden koşarak uzaklaşan Saydan, savcılığa giderek kız arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulundu.Savcılıkta ifade veren Saydan, kız arkadaşının kendisini aldattığını, bu durumu öğrenince konuşmak istediğini ve buluştuklarında konuyu açınca kendisine saldırarak darp ettiğini söyledi. Ayrıca B.S.'nin ağabeyi tarafından aranarak tehdit edildiğini söyleyen Saydan, ailesiyle birlikte ikametlerinde oturdukları sırada gece yarısı polislerin evine geldiğini, hakkında bomba yaptığı yönünde ihbar aldıklarını, bu nedenle arama yaptıklarını belirtti.Polislerin yapılan aramada herhangi bir şey bulamamasının ardından asılsız ihbarı yapan kişinin Çağatay Ş., olduğu ortaya çıktı.İlkan Saydan bu şahsın kız arkadaşının ağabeyi olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu.Şikâyet üzerine olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.