‘Evimi boşalt Nuri Alço’

Özellikle İstanbul'da ev sahiplerinin kira artışına gitmesinin ardından binlerce kiracı, ev sahibi ile mahkemelik duruma geldi. Birçok ünlünün ev sahibiyle yaşadığı kira anlaşmazlığına Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço da dahil oldu. 8 yıldır Kağıthane ilçesindeki dairede ikamet eden Alço'yu evden çıkaramadığını belirten ev sahibi, mahkemenin yolunu tuttu.İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesine başvuran Hatice A. isimli ev sahibi, geçtiğimiz günlerde tahliye davası açtı. Ev sahibi, mahkemeye sunduğu dilekçede 2022 yılında söz konusu evi kendisi oturmak için satın aldığını bu nedenle satış yapılır yapılmaz evde kiracı olarak bulunan oyuncu Nuri Alço'ya noter onaylı ihtarname gönderdiğini belirtti. 6 aylık süreyi bekleyen ev sahibi süre dolmasına rağmen oyuncunun evden çıkmadığını öğrenince iletişime geçti.Ünlü oyuncu dilekçenin devamında ev sahibinin kendisini arayarak 3 bin 500 liralık kirayı 15 bin lira olarak ödemesi karşılığında evde oturabileceğini aksi takdirde mahkemeye başvuracağını söyleyerek kendisini tehdit ettiğini belirtti. Devletin belirlediği yasal kira artışını uyguladığını belirten oyuncu, ev sahibinin kendisini haksız yere tahliye etmeye çalıştığını söyledi. Verilen dilekçelerin ardından mahkeme tanıkların dinlenmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.Nuri Alço ile yaptığı görüşmelerde oyuncunun evden çıkmayacağını söylediğini belirten ev sahibi, oyuncunun mahkeme yolu ile evden çıkarılmasını talep etti. Nuri Alço avukatı aracılığıyla mahkemeye verdiği dilekçesinde ev sahibinin tek derdinin kirayı artırmak olduğunu iddia etti.