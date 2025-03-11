Evliler sosyal medyada dikkatli olsun

PROF. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı yine izleyicilerle dolup taştı. Canlı yayın konuklarından Mustafa Serhat Batur, "Sosyal medyayı evli insanların kullanması haram mıdır?" diye sordu. Hatipoğlu, "Bu konuda en çok şikâyet eden ve en çok konuşan kişilerden biriyim. Çevremizde bunun tuzağına düşmüş kişiler görüyorum. İyi niyetle kullanıldığında hayırlı işler yapılıyor" dedi.

SAHTE SEVGİLİLER VAR

"SOSYAL medya kötü insanların elinde bir silaha dönüşebilir" diye uyaran Hatipoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Arkadaşlık sitelerinde eşleri birbirinden ayırmaya gayret ediyorlar. Sahte aşklar, sahte sevgililer çıkıyor... O yüzden evliler dikkat etsin; sosyal medyadaki dolandırıcılıklara gelmeyin. Anne babalar da çocuklarının hangi sitelere girip neleri takip ettiğini kontrol etmeli."