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Giriş Tarihi: 31.1.2023

Evrim Alasya’nın kaprisleri yönetmeni bezdirdi: Kuaför talebi reddedilince seti birbirine kattı

TV sektörü bu olayı konuşuyor. İddiaya göre Evrim Alasya yaptığı kaprislerle başrol oynadığı dizinin yapım ekibini çileden çıkardı. Son olarak kendi kuaförünün sete gelmesini isteyen ama talebi reddedilen oyuncu, ekibe küfürler yağdırdı. Yönetmen Ketche seti terk etti

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Evrim Alasya’nın kaprisleri yönetmeni bezdirdi: Kuaför talebi reddedilince seti birbirine kattı
Başrolünde Evrim Alasya'nın yer aldığı bir dizinin setinde kapris krizi yaşandı. Uzun süredir istekleri ve kaprisleriyle herkesi bezdiren Alasya'nın son isteği, yapım ekibinin iyice gerilmesine neden oldu.



Yapım şirketinin set ekibine ayarladığı kuaförü beğenmeyen Alasya, kendi özel kuaförünü sete getirmek istedi. Ancak yapımcı bu masrafı karşılayamayacağını iletti.



Yapımcıyla ters düşen Alasya, kendi kuaförünü karavanında göremeyince çileden çıktı. Sette olay çıkaran oyuncu, set ekibine küfürler yağdırdı.



Hakaretleri duyan yönetmen Ketche seti terk etti, çekimler yarıda kaldı. Yönetmenin yapımcıya 'Ya ben ya o' diye rest çektiği öğrenildi.
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Evrim Alasya’nın kaprisleri yönetmeni bezdirdi: Kuaför talebi reddedilince seti birbirine kattı
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