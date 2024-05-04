Ezel yıllar sonra bir arada

ÜNLÜ yönetmen Cem Karcı, önceki gece Karaköy'de doğum gününü kutladı. Sanat dünyasından pek çok ünlü ismin katıldığı gecede bir döneme damga vuran atv dizisi Ezel'in kadrosu da 13 yıl sonra bir araya geldi. Kenan İmirzalıoğlu, Barış Falay, Rıza Kocaoğlu, Sedef Avcı ve Burçin Terzioğlu gecenin en öne çıkan isimleri oldu. Doğum gününe ilk katılan isimlerden Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, soruları yanıtladı. Bahadır, "Bu günün kombini beyaz. O yüzden bizler de beyazlar içerisinde geldik." dedi. Sümeyye Aydoğan da geceye katılan ünlü isimler arasındaydı. Çağatay Ulusoy ile aralarındaki aşk dedikodularına Aydoğan, "Öyle bir şey yok. Biz iki arkadaşız." diyerek sert bir şekilde aşk iddialarını yalanladı. Geceye katılan bir diğer isim de Furkan Palalı oldu.