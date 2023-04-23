‘Fazla güzelleşip başımı derde sokmak istemem’

Kıbrıs'ta konser veren Yıldız Tilbe, yeni imajı hakkında konuştu. Tilbe, "Saçlarım peruk. Kısacık kes-kestim. Kendimi böyle daha iyi hisse-tim. hissediyorum. Dipleri biraz yıpranmıştı. diyorum. Ben de kestim. Kına da yaptım" dedi. Tilbe, kadınların güzellik merkezin-merkezinde saatlerce vakit geçirmesiyle ilgili de de "Ben yeterince güzelim, o yüzden fazla güzelleşip başımı derde sok-sokmak istemiyorum" diye espri yaptı. Tilbe, "Yaza özel müzik çalışmaları-çalışmalarınız var mı?" sorusuna ise "Bir şey-nız şeylerle uğraşıyorum ama şu an belli lerle olan bir şey yok. Yaza bir şarkı yap-yapmayı çok istiyorum" yanıtını verdi.