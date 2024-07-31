Fenomenlerin kart ödemeleri takip altında

Ticaret Bakanlığı, marka reklamı yaparak yüksek kazanç elde eden sosyal medya fenomenlerini radarına aldı. GÜNAYDIN, internet çağının en büyük kazanç kapılarından biri haline gelen sosyal medya fenomenlerinin sorumluluklarını ve karşı karşıya oldukları yükümlülükleri iki uzmana sordu. Fenomenlerin banka kartı, kredi kartı ve sanal kart üzerinden yapılan elektronik ödemelerinin takip altında olduğunu belirten Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav, "Bu alanda kazanımı olan kişilerin tahsilat yönteminin genellikle elektronik ortamlar üzerinden olması bakanlığın işini kolaylaştırıyor. Artık bir sektör olarak kabul edilen influencer, Tiktoker, Youtuber, Vlogger gibi yeni oluşumlar ve kendi web sitesi üzerinden Google Adsense reklamları üzerinden gelir elde edenler vergi mükellefi olarak kabul edilirken; Udemy, Teachable, Dear Mind Academy, Preply gibi dijital eğitim platformlarından elde edilen gelirler sosyal medya kazanç istisnası kapsamına alındı" dedi.Sanlav, fenomenlerin kazançlarının 3 milyon Türk lirasını aşması durumunda vergi vermelerinin de zorunlu olduğunu vurguladı: "Fenomenlerin anlaşmaları genelde ücret karşılığı olurken, satış komisyonu, ürün ya da indirim kodu alanlar da var. Bu durum maliyenin sosyal medya fenomeninin kazancına ulaşmasını zorlaştırdığı için sosyal medya fenomeninin mal veya hizmet rayiç bedelini bularak, tanımlı banka hesabına kendisinin yatırması gerektiriyor. Fenomenin kazancı 3 milyonu aştığında beyanname vererek gelir vergisi ödemek zorunda. Tutarın aşılmadığı durumda, kişiler bu gelirlerini beyan etmedikleri gibi, başka gelirleri için beyanname vermeleri durumunda da bu geliri beyannameye dahil etmeyecekler. Bu durumda yıl boyunca banka tarafından uygulanan yüzde 15'lik stopaj kesintisi vergi niteliği taşıyacak. Şu ana kadar yapılan incelemelerde, fenomenlerin neredeyse tamamının bu vergiyi ödemedikleri görüldü. Maliye, vergi cezasıyla birlikte gecikme faizini de birlikte tahsil edecek" diyor.Ticaret Bakanlığı'nın yanı sıra, Reklam Kurulu tarafından alınan kararların da içerik üreticilerini doğrudan etkileyebileceğini söyleyen Kırık, "Reklam Kurulu, özellikle gizli reklamlar ve yanıltıcı tanıtımlar konusunda sıkı denetimler yapmaktadır ve bu kurallara uymayan içerik üreticilerine cezai yaptırımlar uygulayabilir" diyor.KULLANICILARIN para cezası yememeleri için paylaştıkları gönderilerde sponsorlu veya reklam içeren bir öğe varsa bunun açıkça belirtilmesinin altını çizen Dijital İletişim Profesörü Ali Murat Kırık, "Son dönemde, Ticaret Bakanlığı tarafından sosyal medya içerik üreticilerine uygulanan para cezaları genellikle gizli reklam ve yanıltıcı tanıtımlardan kaynaklanıyor. İçerik üreticilerinin ceza almamak için en önemli adımlardan biri, sponsorlu içeriklerin ve iş birliklerinin açıkça belirtilmesi" diyor.