Festival başlıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından 27 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 'İstanbul Kültür Yolu Festivali', bu yıl da Türk Telekom'un katkılarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverleri ağırlıyor. Konserler, film gösterimleri ve söyleşilerden oluşan dopdolu program, İstanbul'un kültür-sanat hayatına renk katacak. Festival boyunca AKM'nin dış alanında kurulacak Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, birbirinden özel konserler ve gişede büyük ilgi görmüş filmlerle katılımcılara keyifli anlar yaşatacak. Levent Yüksel, Ceza, Ekin Uzunlar, Berkay ve Emre Altuğ, sevilen şarkılarıyla festival coşkusunu yükseltirken; Türk sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit, filminin gösteriminde hayranlarıyla buluşacak.