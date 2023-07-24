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Giriş Tarihi: 25.7.2023

Filenin sultanları plajda turladı

ERCAN AKGÜN
Filenin sultanları plajda turladı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çeşme tatillerine devam ediyor. Her gün farklı mekana giden Filenin Sultanları, bu kez de bir beach'te görüntülendi. Gün boyu localarında oturup sohbet eden kızlar, bir süre sonra sıcaktan bunalınca denize girmeye karar verdi. Herkes bikini ve mayosuyla keyif yaparken, takımın Kübalı oyuncusu Melissa Vargas ise gömlekle durmayı tercih etti. Hem plajda hem de suda kızlarla sohbet eden Vargas, duşunu da gömlekle aldı. Plajda tur atan sporcular, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.
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Filenin sultanları plajda turladı
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