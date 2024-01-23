Filistin’e kefiyeli destek

Moda dünyasında en çok ses getiren defilelerinden birine, Paris Erkek Moda Haftası'nın kapanış defilesini yapan GmbH damga vurdu. Serhat Işık ve Benjamin Alexander Huseby'nin kurucusu olduğu marka hem defilesi, hem koleksiyonda yer alan parçalar, hem defile müzikleri ve özellikle de defile öncesinde ikilinin yaptığı konuşmayla gündeme düştü. Defilenin hemen öncesinde yaklaşık 10 dakikalık bir konuşma yapan ikili, her ikisinin de Müslüman kökenli ailelerden gelen ve Avrupa'da yaşayan iki tasarımcı olarak bu defilelerini Filistin'e adadıklarını söyledi. Sonbahar-kış 2024 koleksiyonunu tanıtan Berlin merkezli markanın kurucuları, Filistin'de tüm dünyanın gözü önünde yaşananlara tepkilerini belirtirken, Yahudi karşıtlığının da, Müslüman karşıtlığının da karşısında olduklarını ifade ettiler.Göçmen kökenlerine vurgu yapan Işık, "Tasarımcı olarak düşüncelerimizi kıyafetler yoluyla anlatmamız ve gerisini hayal gücüne bırakmamız beklenir. Ancak çok tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz. Kelimelerin kesinliğine ve ifade gücüne bu noktada ihtiyacımız var" dedikten sonra 'Başlıksız Milletler' ismini verdikleri koleksiyonlarının milliyetçiliğe karşı bir tavır olduğunu belirtti. Kısa süre içinde ateşkes yapılması ve tüm rehinelerin bırakılması gerektiğini söyleyen tasarımcı, bağımsız bir Filistin devletini desteklediklerini vurguladı. Filistin'in sembolü olan kefiyelerin şehir yaşantısına uyarlanmış birçok versiyonunun kullanıldığı defilede oldukça çarpıcı ve duygusal Arap müzikleri de kullanıldı.