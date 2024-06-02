Filistinli 3 sanatçıyı Kültür Yolu Festivali’ne davet ettik

Bursa'da 1-9 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Kültür Yolu Festivali'nin lansmanı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Tanıtımın ev sahibi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Etkinlik çerçevesinde Filistin'in yaşadığı zulme dikkat çekmek amaçlı bir içerik olacak mı?" sorusuna "Üç tane Filistinli sanatçının olduğu etkinliğe yer veriyoruz. Yaşanan insanlık ayıbının tüm dünyaya gösterilmesini istiyoruz. Çok yoğun da katılım olacaktır. Filistinli sanatçıların katılımı ile de en az 3 tane etkinlik yapacağız" cevabını verdi.Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim bu sene 60 milyar dolar bir gelir beklentimiz var. Turist sayısında çok ciddi artışlar var. Bakanlığımızın uzman eğitmenleri sektör eğitimlerinde yer alıyor. Afrika'nın birçok ülkesinden bize bu taleple geliyorlar. Birçok ülke de bizimle birlikte bilgi alışverişi yapılıyor." Türkiye'nin Yunanistan ile kıyaslanmasına da tepki gösteren Bakan, "Yunanistan ada konseptli bir ülke. Çok büyük havalimanlarına sahibiz. Gayet güzel bir deniz ulaşımımız mevcut" dedi.Dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye'ye gelenler olduğunu belirten Bakan, "Asya ülkelerinden Çin'den Malezya'dan Hindistan'dan çok ciddi artış var. İskandinav ülkelerinden de çok ciddi artış bekliyoruz. Amerika bölgesinden de ciddi artışlar görüyoruz. Orada her yaptığımız adımı akademisyenler ve UNESCO ile birlikte atıyoruz. Dediğim gibi profesyonel kişiler ile çalışıyoruz. Turizmi yaymak istiyoruz. Türkiye'yi çok iyi bir kültür turları aşamasına getireceğiz. Bizim önceliğimiz kişi başı gelecek gelir. Son verilere göre kişi başı gecelik gelir 93 dolar. 103 dolara hedef koyduk öncelikle 130 dolara da ardından hedef koyduk. Asya'dan gelen uzaktan geldiği için doğal olarak uzun kalmak istiyor. Amerika'dan gelen uzun kalmak istiyor. Ürün çeşitliliğini arttırırsak kültür turu ile de Anadolu'yu gezecek. Burada kaldıkları süreyi de arttırmış olacağız bu durumda" diye konuştu. Bakan tarihi kazı alanlarının artırıldığını ve bu yöndeki çalışmaların kapsamının genişletildiği 'Geleceğe Miras' isimli yeni projelerinden de konuşmasında bahsetti. Bakan Ersoy, "Eskiden 45-60 gün kazılıyordu. Biz 12 ay boyunca kazı çalışmalarına devam ediyoruz. Mesela Göbeklitepe'yi örnek vereyim. Şu an 12 noktada kazı çalışmaları sürüyor. Sekiz nokta daha eklenecek. Uluslararası birçok akademisyenin de katıldığı bir çalışma alanı orası" dedi.