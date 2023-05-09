Fırat, Elif’e itiraf etti!

ATV'ninilgiyle takip edilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı, yeni bölümüyle ekranlara geldi. Hikâyesi ve kadrosu ile pazartesinin beğenilen yapımlarından olan dizi en çok konuşulanları arasına da girdi. 33'üncü bölümde; Fırat hâlâ o gece olanları hatırlamıyordur. Alper'e anlatır, ona danışır. Alper bunun Sude'nin oyunu olabileceğini söyler. Eve yerleşen anneanneleri Ayten aileyi bir arada tutmaya kararlıdır. O ve Güneş, Fırat ve Elif'i barıştırmak için kolları sıvarlar. Güneş, Fırat ve Elif'e sürpriz hazırlar. Aşkını seçen Elif ve Fırat barışırlar. Fulya ve Alper de nikah için gün alırlar. Şirkette Fırat ile dedikodusunun çıkması için her fırsatı değerlendiren Sude, Elif ile barıştıklarını öğrenince onları ayırmak için hamle yapar. Geceyi birlikte geçirdiklerine inanmayan Fırat'a kamera görüntülerini yollar. Fırat, o gece Sude'de olduğunu söyler.