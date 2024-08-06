Gastronomi dünyası ‘aynı sofrada’ buluştu

Yemek yapmayı tutku olarak görenler, farklı tatları denemeyi sevenler, işin mutfağında büyüyenler ve yemeğe başlamadan önce muhakkak fotoğraf çekenler; Dünya Şefler Günü'nü kutlamak için Sofra Dergisinin davetlisi olarak Bodrum'daki Avantgarde Hotel Yalıkavak'ta düzenlenen brunch'ta bir araya geldi. Gastronomi dünyasının ünlü isimlerinin ve şeflerinin #aynısofrada buluştuğu davetin konukları arasında Adnan Sütçü, Mehmet Pire, Kemal Karataş, Yunus Karakaş, Ali Akbalık, Ayça Öztürk, Hilal Tayfun, Yoldaş Sönmez, Deniz Aşan, Hakan Kütahya, Gürhan Kara, E. Dilek Kurtulan, Bülent Küçükkurum ve Gülen Yıldız Üçler da vardı.Yeme-içmenin başrolde olduğu keyifli brunch menüsünde; Yalıkavak pazarından taze sebzeler, Ege zeytinleri, Anadolu peynirleri, Kayseri pastırması, ev yapımı reçeller, manda kaymağı, Trabzon köy tereyağı, Siirt karakovan balı, artisanal ekşi mayalı ekmek, nohutlu börek, soğanlı yumurta, pamuk anne hamur kızartması, Develi cıvıklısı, otelin imza lezzetlerinden; 'tarifsiz V5', kaya koruğu salatası, bao sliders ve ortaklar çöp şiş de yer aldı.