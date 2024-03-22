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Giriş Tarihi: 23.3.2024

Gazetecileri atlatmak için otoparktan kaçtı

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Gazetecileri atlatmak için otoparktan kaçtı
Zeynep Bastık, önceki gece Karaköy'de bir mekandaydı. Bastık, gazetecileri atlatmak için aracını otoparka çağırdı. Soruları yanıtlamadan yoluna devam eden şarkıcı, gazeteciler peşine takılınca kırmızı ışıkta geçti. Trafik polislerini görünce aracını kenara çeken Bastık gazetecilere, "Her zaman da ön kapıdan çıkamam" diyerek ilginç bir açıklama yaptı. İstanbul ve İzmir arasında sürekli mekik dokuyan şarkıcı, "Arkadaşlar ben İzmir'e taşınmadım. Bunu bilmenizi isterim. Sık sık gidip geliyorum" dedi.
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Gazetecileri atlatmak için otoparktan kaçtı
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