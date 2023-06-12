Geçmişim yandı

Nisan ayında İzmir'de bulunan ünlü bir sitede yangın çıkmıştı. Olay sırasında dairesi yanan İbrahim Tatlıses 'Gelen mala gelsin' diyerek açıklamada bulunmuştu. Ünlü sanatçı, aylar sonra siteyi yapanlara isyan etti: "Herkes geçmiş olsun, eviniz yanmış diyor. Ben diyorum ki; 'Evimiz yansa iyi, benim gençliğim, 45 senede aldığım ödüllerim yandı. Evdeki 5 sene vergi rekortmeni olup aldığım ödüller de gitti.' Siteyi yapanlar suçlu olduğu halde hâlâ maliklerden nasıl para alırızın peşinde. Ben beş kuruş vermem!