Geleceğin moda yıldızları Koza’da buluştu

Moda dünyasına genç tasarımcılar kazandırmak amacıyla İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nda ödüller gala gecesiyle sahiplerini buldu. Zincirlikuyu'daki bir otelde gerçekleşen ödül töreninde Taha Mert Tosun 'Die Laufer:D' koleksiyonuyla 200 bin liralık birincilik ödülünün sahibi oldu. Jüri Başkanlığını İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği (İHKİB) Etkinlikler Komite Başkanı Nejdet Ayaydın'ın yaptığı yarışmanın jüri üyeleri arasında Arzu Kaprol, Bünyamin Yevlal, Cemal Bayazıt, Ceylin Türkkan Bilge, Gamze Saraçoğlu, Giray Sepin, Güney Oktar, Hakan Yıldırım, İdil Demirel, Prof. Dr. Kemal Can, Mehtap Elaidi, Murat Türkili, Nihan Peker, Özlem Kaya, Özlem Süer, Şansım Adalı, Yeşim Bağrışen yer aldı. Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, TİM ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe'nin yanı sıra geceye Şevval Şahin, Gülper Özdemir, Gökberk Demirci, Zeynep Mansur, Jessica May, Tuğba Melis Türk, Gizem Güneş gibi isimler ünlü isimler de katıldı.