Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, Maslak'ta bir mekanda konser verdi. Sahne tarzı ile her zaman konuşulan Diva bu kez de bronz teni ve beyaz kıyafetiyle dikkat çekti. Ünlü sanatçı gelinliğe benzeyen kıyafetiyle ilgili "Gelin gibiyim. Maşallah" dedi. Ersoy'un haftalar öncesinden satışları biten sahnesine yer bulamayan hayranları için mekânın oturma kapasitesi yüzde 25 artırıldı, gecenin rezervasyonları günler öncesinden doldu. İzdihamın yaşandığı konserde Diva, kendisini telefonlarıyla çekmek için yarışan binlerce hayranının tezahüratlarıyla sahneye çıktı. Gecenin sonunda hayranlarının bis isteğine tepkisiz kalmayan Diva, 3 kez bis yaparak rekor kırdı.