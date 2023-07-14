Gelin maaşıyla klip yaptı

Şarkıcı Pınar Soykan'ın, sözü ve müziği Ramazan Baş'a ait yeni şarkısı 'Yoktan Saydım' büyük ilgi gördü. Tüm dijital platfotmlarda yerini alan şarkıya klip de çekildi. Klibini kayınvalidesinden aldığı gelin maaşıyla çektiği konuşulan Soykan, konuya açıklık getirdi: "Eşimin ailesi, benim de ailem. Ben evlendiğim günden beri eşimin annesi para gönderir ve bunun ihtiyaçla alakası olmadığını, gönlünden geçtiğini söyler, ben de saygımdan kabul ederim. Bence bu maaş gibi değil ama arkadaşlarım buna 'gelin maaşı' diyorlar. Ben de bugüne kadar gelin maaşı olarak nitelendirilen tüm paraları biriktirdim ve klip çektim."