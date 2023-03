1993 doğumlu müzisyen Metin Bahtiyar, 'Bach Uluslararası Müzik Yarışması'ndan birincilikle döndü. Bahtiyar, 'Far Away From Shore (Kıyıdan Uzakta)' adlı oda müziği eseriyle Kompozisyon, Orijinal Kompozisyon dalında 1. lik ödülüne layık görüldü. Bahtiyar, "Bach adına düzenlenen dünya yarışmasında kompozisyon dalında birincilik aldım. Bu ödülü alan tek Türk olarak sergileneceğim" dedi.