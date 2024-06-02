Gençlerin hayatına renk katıyor

Türk Telekom'un gençlik markası Selfy, sınırsız sosyal medyalı tarifelerden esnek paketlere, giyimden kahveye, oyundan hobiye, etkinlikten ulaşıma kadar birçok alanda sunduğu avantajlarla gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Gençlerle 2016'dan bu yana bir araya gelen Selfy Fest ise bu yıl Mert Demir, Fatma Turgut ve Gripin ile kampüsleri renklendirdi. Selfy Fest'24; Erzurum, Antalya, Eskişehir, Isparta ve İzmir'de, Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliği ile düzenlenen Selfy 3X3 Basketbol Turnuvası, ödüllü yarışmalar ve birbirinden heyecanlı aktivitelerle yüz binlerce öğrenciyi buluşturdu. Selfy ile gençler sınırsız sosyal medyalı tarifelerinden en çok tercih ettikleri uygulamalar yönüne 50 milyon GB data kullandı. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Hayatın her alanında müşterilerimizin ihtiyaçlarını merkeze alarak memnuniyete odaklanan bir evren kurduk. Mobildeki gücümüz günden güne artarak devam ederken, birbirinden avantajlı paketler ve fırsatlar sunduğumuz Selfy ile gençlerin hayatına renk katıyoruz" dedi.