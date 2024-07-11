‘Gençlik sırrım aşkla yaşamak’

Şarkıcı Emre Altuğ, önceki akşam Kıbrıs'ta konser verdi. Bir otelin amfi tiyatrosunun açılış gecesinde sahneye çıkan Altuğ, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Altuğ, "Hep dinamik ve genç görünüyorsunuz. Bunun sırrı nedir?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Sırrı, aşkla yaşamak. Yaptığım iki işi de seviyorum ve bunun çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımın da çok etkisi var. Onlarla birbirmizi idol olarak görüyoruz. Genetik açıdan da avantajlıyım." Eski eşi Çağla Şıkel hakkında da konuşan Altuğ, "Geçen gün, benim ağzımdan 'Çağla ile barışmam, Gözde'ye aşığım' diye yazmışlar. Ben de şimdi diyorum ki, 'Çağla ile küs değilim, Gözde'ye de aşık değilim'. Gözde, çok sevdiğim bir arkadaşım. Çocuklarımın annesine küsmek gibi bir lüksün zaten yok. Barışmaktan kasıt, eskiye dönmekse; hayır, öyle bir durum yok" dedi.