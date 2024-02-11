Gerçekleri öğrenen Asiye şimdi ne yapacak?

atv'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim'de önceki akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Ömerlere gelen paketten dolma kalem çıkınca Akif rahatlar. Evi terk eden Ayla'ya Nebahat sahip çıkar ve ona iş konusunda yardımcı olur. Ayaz, Asiye'ye hislerini itiraf eder. Asiye hiçbir şey demeden çekip gider. Ancak Ayaz işin peşini bırakmaz ve evine gider. Ondan özür diler fakat beklemediği bir şey olur ve Asiye de ondan hoşlandığını itiraf eder. Eren ailesinin evinde kargo nöbeti tutmaya başlayan Akif, orada kalabilmek için yemekten temizliğe her işe koşturur. Okul ödevi için fotoğraf çekmeye giden Ayaz ve Asiye'nin başı belaya bulaşır ve bir cinayete tanık olurlar. Ayla, Berk'e babasının araba parasını kumarda kaybettiğini söyler. Berk babasına bu kez inanmaz ve annesini seçer. Beklenen kargo okula gelir. Asiye görüntüleri izler, tüm gerçekleri öğrenir.