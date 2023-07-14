Gökçe’ye Real Madrid sürprizi

Türk pop müziğin renkli ismi Gökçe'ye büyük sürpriz! Şarkıları ve sahnesiyle yıllardır, müzik dünyasının sıra dışı isimlerinden olan Gökçe'nin, müzik tarihine adını yazdıran şarkısı 'Tuttu Fırlattı', geçtiğimiz günlerde bir anda milyonlarca kez dinlendi, izlendi, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Sebebi ise Real Madrid'in sosyal medya hesabında Arda Güler'in transferini Gökçe'nin 'Tuttu Fırlattı' şarkısı ile duyurması oldu. Resmi hesaptan atılan müzikli video, 2 milyon kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.