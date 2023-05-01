Golf tutkunları turnuvada buluştu

Bu yıl ilki düzenlenen Jumbo Golf Turnuvası, iş ve cemiyet dünyasının golf tutkunu isimlerini buluşturdu. 356 kişinin katılım gösterdiği turnuvada; Beyhan Goldmann Benardete, Hamit Altıntop, Merve Müftüoğlu, Rana Esen, Tevfik Gür, Zeki Rıza Zorlu, Hasan Akçakayalıoğlu, Hande Gülşen, Anıl Tetik ve Sarp Can Köroğlu gibi isimler yer aldı.Jumbo Golf Cup 2023 final erkekler Kat A şampiyonu İstanbul Golf Kulübü'nden Ahmet Küçük olurken, kadınlarda Ankara Golf Kulübü'nden Gülay Dora şampiyonluğu kazandı. Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Nursel Çökelek, Final Kadınlar Kat A kategorisinde ikinci, Zeynep Çelikoğlu ise üçüncü olurken; kadınlar Kat B kategorisinin ikinciliğini Merve Müftüoğlu aldı.