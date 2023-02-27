Gönüllü arama kurtarmacı oldu

Yaşadığımız deprem afetinin ilk gününden itibaren Kızılay gönüllüsü olarak deprem bölgesindeki çalışmalarda bulunan Murat Kekilli, kendisine İz Derneği tarafından gelen, gönüllü olarak ekibe katılma davetini önce kendi değerlendirip sonra takipçilerine danıştı. Gelen yorumlar üzerine Kekilli, İz Derneği'nin gönüllüsü olarak bundan sonra çalışmalarda olacağını duyurdu. Kekilli, "Arama kurtarma çalışmalarında, yardıma muhtaç insanlara yetişmede artık birlikte hareket edeceğiz. İyilik bulaşıcıdır. Sayımız belki çok az ama gönüllülerimiz ve gönüllülerimizin yüreği kocaman... Sizler de katılmak isterseniz bekleriz. Bu dünyada mükemmel insan yoktur mükemmel niyetler vardır" dedi.