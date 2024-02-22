Görenler "ayrılık yaramış" dedi! Dünya starının imaj değişimi gündem oldu: "Resmen gençleşmiş..."

Jolie, sarışın olma kararıyla radikal bir dönüşüm geçirmiş gibi görünüyor.
Beyaz bir gömlek, siyah pantolon ve siyah çizmeler giymişti. Ayrıca, kruvaze siyah yün bir ceket giyiyordu ve omzunda büyük, siyah deri bir çanta taşıyordu.
Kendi mağazasından ayrılırken lüks siyah bir SUV'a binerken görüldü.
Jolie, bu yıl heyecanla beklenen biyografik film Maria ile beyazperdeye geri dönmenin yanı sıra, devam filmi Kung Fu Panda 4'te Usta Kaplan rolünü yeniden canlandıracak.
Jolie'nin yeni yapımları ise IMBD'ye göre Every Note Played, Maleficent 3 ve casus gerilim filmi Maude V Maude filmleri ön yapım aşamasında.