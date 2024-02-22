Görenler "ayrılık yaramış" dedi! Dünya starının imaj değişimi gündem oldu: "Resmen gençleşmiş..."

Beyaz bir gömlek, siyah pantolon ve siyah çizmeler giymişti. Ayrıca, kruvaze siyah yün bir ceket giyiyordu ve omzunda büyük, siyah deri bir çanta taşıyordu.

Kendi mağazasından ayrılırken lüks siyah bir SUV'a binerken görüldü.