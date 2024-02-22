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Giriş Tarihi: 22.2.2024 11:16

Görenler "ayrılık yaramış" dedi! Dünya starının imaj değişimi gündem oldu: "Resmen gençleşmiş..."

Çarşamba akşamı New York’ta görüntülenen Angelina Jolie, yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı. 48 yaşındaki aktris, birkaç hafta önce değiştirdiği saç rengiyle dikkatleri üzerine çekti.

Görenler ayrılık yaramış dedi! Dünya starının imaj değişimi gündem oldu: Resmen gençleşmiş...

Jolie, sarışın olma kararıyla radikal bir dönüşüm geçirmiş gibi görünüyor.

Beyaz bir gömlek, siyah pantolon ve siyah çizmeler giymişti. Ayrıca, kruvaze siyah yün bir ceket giyiyordu ve omzunda büyük, siyah deri bir çanta taşıyordu.

Kendi mağazasından ayrılırken lüks siyah bir SUV'a binerken görüldü.

Jolie, bu yıl heyecanla beklenen biyografik film Maria ile beyazperdeye geri dönmenin yanı sıra, devam filmi Kung Fu Panda 4'te Usta Kaplan rolünü yeniden canlandıracak.

Jolie'nin yeni yapımları ise IMBD'ye göre Every Note Played, Maleficent 3 ve casus gerilim filmi Maude V Maude filmleri ön yapım aşamasında.

Aynı zamanda SE Hinton'ın 1967 tarihli romanı ve Francis Ford Coppola'nın 1983 tarihli filminden uyarlanan The Outsiders'ın Broadway'de gösterime girecek müzikal uyarlaması üzerinde de çalışıyor.

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Görenler "ayrılık yaramış" dedi! Dünya starının imaj değişimi gündem oldu: "Resmen gençleşmiş..."
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