Görkemli şampiyonluk gecesi

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından Galatasaray'ın 23'üncü şampiyonluğu kapsamında kutlama gecesi düzenlendi. Geceye Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray ve A Milli Takım eski teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos Baş Antrenörü Ergin Ataman, Galatasaray'ın eski oyuncuları Selçuk İnan, Ümit Karan, Galatasaray basketbol takımının yeni transferi Buğrahan Tuncer ve şarkıcı Bora Gencer gibi isimlerin yanı sıra kongre üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede Terim ve Özbek birbirlerine sarılırken bir süre sohbet etti. Ayrıca şampiyonluk kupası da sergilendi.