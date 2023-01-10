Görmezden ve duymazdan geldiğimiz sokak çocuklarının hikayesi

Ateş Kuşları'nın çok güzel ve özel bir hikayeye sahip olduğundan da bahseden Soral; "Bu dizinin de desteğiyle görmezden geldiğimiz çocukları görüp önemsemeye başlayacağız. Benim canlandırdığım Mercan karakteri, çok güçlü bir kadın. Kendi ayakları üzerinde durmaya daha çocukken başlamış. En güçlü yanı; ailesi olan köksüzleri bir arada tutması. Sokağa atılmış diğer çocuklarla birlikte, bir aile kurup hayatta kalmayı başarabilen biri. Hep bir hayali var, her çocuk gibi, her genç kız gibi, herkes gibi bir ailesi olması. Bazen seçtiğiniz aileyle hayatınıza devam edersiniz. Mercan da seçtiği aileyle hayatına devam etmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.