Gözlerle çalınabilen yeni enstrüman engel tanımıyor

İngiltere'deprofesyonel müzisyenlerin yüzde 2'sinin engelli olduğu düşünülüyor. Fakat geleneksel müzik enstrümanları fiziksel engelleri aşmakta bu kadar başarılı olamayabiliyor. Bu engeli aşmayı hedefleyen ve klasik müzik dünyası tarafından da resmen tanınan yeni bir enstrüman, müzik sahnesinde yeni kapılar açmaya hazırlanıyor. Bu istediğiniz herhangi bir enstrümanın sesini taklit edebilen ve teknolojik cihazlarda çalışan bir yazılım aslında. Yazılımın tasarımcısı Barry Farrimond-Chuong, "Çoğu müzik aletini çalmak için iki el ve 10 tane çok hünerli parmak gerekir. Ancak bunu vücudunuzun en fazla yetkiye ve kontrole sahip bölgeleriyle çalabiliyorsunuz. Bu gözler, eller, joystickler ve hatta hareketli kameralar yardımıyla bir bacak bile olabilir" dedi.