GQ Türkiye, 11. yılını Bodrum’da kutladı

Yayın hayatı boyunca sektörde pek çok ilke imza atan moda ve yaşam kültürü dergisi GQ Türkiye, 11'inci yılını Richard Mille ana sponsorluğunda The Bodrum Edition'da düzenlenen görkemli bir davetle kutladı. Geçtiğimiz cuma akşamı, yurt dışından ve yurt içinden birçok ünlü simanın katılımıyla gerçekleşen geceye iş, kültür, sanat, moda, spor ve medya dünyasından Rurik Gislason, Tuba Ünsal, Şahika Ercüment, Ali Elmacı, Murat Pilevneli, Aslı Pamir, Oktay Çubuk, Tuba Ergin, Esra Gülmen gibi isimler katıldı. The Organics by Red Bull ile hazırlanan ikramların servis edildiği gecede Alper Akçay'ın dans performansıyla keyifli anlar yaşandı.