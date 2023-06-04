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Giriş Tarihi: 5.6.2023

GQ Türkiye, 11. yılını Bodrum’da kutladı

Dünyanın en önemli moda ve yaşam kültürü yayınlarından GQ Türkiye, 11’inci yılını önceki akşam Bodrum’da düzenlenen görkemli bir davetle kutladı. Özel davete iş, kültür-sanat, moda, spor ve medya dünyasından yerli-yabancı çok sayıda ünlü sima katıldı

GQ Türkiye, 11. yılını Bodrum’da kutladı
Yayın hayatı boyunca sektörde pek çok ilke imza atan moda ve yaşam kültürü dergisi GQ Türkiye, 11'inci yılını Richard Mille ana sponsorluğunda The Bodrum Edition'da düzenlenen görkemli bir davetle kutladı. Geçtiğimiz cuma akşamı, yurt dışından ve yurt içinden birçok ünlü simanın katılımıyla gerçekleşen geceye iş, kültür, sanat, moda, spor ve medya dünyasından Rurik Gislason, Tuba Ünsal, Şahika Ercüment, Ali Elmacı, Murat Pilevneli, Aslı Pamir, Oktay Çubuk, Tuba Ergin, Esra Gülmen gibi isimler katıldı. The Organics by Red Bull ile hazırlanan ikramların servis edildiği gecede Alper Akçay'ın dans performansıyla keyifli anlar yaşandı.
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GQ Türkiye, 11. yılını Bodrum’da kutladı
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