GQ Türkiye 11. yılını görkemli bir davetle The Bodrum Edition’da kutladı!

Yayın hayatı boyunca sektörde pek çok ilke imza atan moda ve yaşam kültürü dergisi GQ Türkiye, 11. yılını Richard Mille ana sponsorluğunda yeni çağın lüks anlayışının temsilcisi The Bodrum EDITION'da düzenlenen görkemli bir davetle kutladı.

2 Haziran Cuma akşamı, yurtdışı ve yurtiçinden birçok ünlü simanın katılımıyla gerçekleşen davete iş, kültür, sanat, moda, spor ve medya dünyasından Rurik Gislason, Tuba Ünsal, Şahika Ercüment, Ali Elmacı, Murat Pilevneli, Aslı Pamir, Oktay Çubuk, Tuba Ergin, Esra Gülmen, Yasemin Öğün gibi isimler katıldı. The ORGANICS by Red Bull ile hazırlanan ikramların servis edildiği gecede Alper Akçay'ın dans performansıyla keyifli anlar yaşandı.

GQ Ortadoğu'dan Monique Spearman, Vogue İngiltere'den Kate Lloyd, Forbes'dan Astrid Taran, Design Milk'den Leo Lei, gibi isimlerin de bulunduğu geceye yabancı basın yoğun ilgi gösterdi.

Modern insanın yaşam tarzına dokunan GQ Türkiye, 11. yılında Recharge temasıyla, enerjiyi en yüksek seviyeye taşıyarak hayatın kutlamaya değer olduğunu bir kez daha hatırlattı.