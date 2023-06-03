Gül festivaline büyük ilgi

Gülün başkenti Isparta gül hasatının başlangıcını temsil eden Uluslararası Gül Festivali'nin açılışını Mustafa Ceceli'nin 3 saat süren performansı ile yaptı. Birçok misafir gülün eşsiz kokusu ve gül festivalinin coşkusuyla keyifli bir gün geçirdiler. Konser sonrasında Mustafa Ceceli, 22 gündür yoğun bakımda olan kızlarının başından ayrılmayan belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşleri Şadiye Başdeğirmen'in yanlarına giderek kendilerine moral verip güzel günlerde şarkılarını Mürüvvet ile beraber söyleyeceklerini dile getirdi.