Gülayşe, Ateş Kuşları’nı seçti!

Nizam, Gülayşe'nin kendisiyle beraber Eyüboğlu Konağı'nda yaşamasını isterken Ateş Kuşları ise Gülayşe'nin onlarla yaşamaya devam etmesini istiyordu. Bir gece boyunca her iki ailesinden de ayrı kalan Gülayşe, büyük bir karar vererek Ateş Kuşları'yla kalmayı seçti.