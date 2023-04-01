atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, onuncu bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları'nın onuncu bölümünün finalinde Gülayşe'nin televizyonda Nizam'ı görmesi geceye damgasını vurdu. Çatal, Zümrüt'ün Barbaros'u yaralamaktan dolayı gözaltında olduğunu ve Vefa'nın cesedinin Zümrüt'ün benzinliğinin arkasından çıktığını öğrendi. Çatal; Barbaros'a, Vefa'nın cinayetini Zümrüt'e yıktığını, Lara Eyüboğlu'nu bulup öz babasından sakladığını ve Lara'yı tavladığını söyledi. Barbaros ise bu duruma çok öfkelenerek Çatal'a Gülayşe'yi nereden tanıdığını sordu. 23 sene önce Gülayşe'nin kendisine satıldığını söyleyen Çatal'a Barbaros defalarca kimin sattığını sorsa da yanıt alamadı. Nizam, tek duasının kızını bulmak olduğunu gözyaşları içinde söyledi. Gülayşe, o anları televizyondan izledi. 'Gülayşe, babasının Nizam olduğunu öğrenecek mi?' sorusunun cevabı merak edildi.