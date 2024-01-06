Gülayşe tüm mal varlığını kaybetti

atv'nin sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 37. bölümüyle yoğun ilgi gördü. 'Ateş Kuşları'nın finalinde 'Gülayşe'nin attığı imza sonucunda tüm mal varlığını kaybetmesi bölüme damga vurdu. 'Barbaros'un komada yattığı anlarda Eyüboğlu Porselen Şirketi'nin Muhasebe Müdürü 'Taci', hastaneye gelip 'Gülayşe'den birtakım evraklar imzalamasını istedi. 'Gülayşe', mevcut dalgınlık ve uykusuzluğuyla tüm evrakları imzaladı, ancak bu kararın onun için büyük bir tuzak olduğunu sonradan fark etti.Dizi, bu gelişmeyle birlikte izleyicileri büyük bir merak ve heyecan içinde bıraktı. Gülayşe ve tüm ailesinin karşı karşıya kaldığı bu zorlu durum, dizinin izleyicileri tarafından uzun süre konuşulacak bir dönemin başlangıcını işaret etti.