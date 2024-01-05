'Ateş Kuşları'nın 37. Bölümünde Barbaros'un komada yattığı anlarda Eyüboğlu Porselen Şirketi'nin Muhasebe Müdürü Taci, hastaneye gelip Gülayşe'den birtakım evraklar imzalamasını istedi. Taci, aslında bu evrakları Kara'nın imzalaması gerektiğini ancak Kara'nın yetişemeyeceği için Gülayşe'nin imzalamasını istediğini öne sürdü.

Gülayşe, mevcut dalgınlık ve uykusuzluğuyla tüm evrakları imzaladı, ancak bu kararın onun için büyük bir tuzak olduğunu sonradan fark etti. Ali ve Mercan, balayına gitmek üzere köşkten ayrıldığı sırada Hacı Hafız ve Kara kötü haberi şu sözlerle verdi: "Şirketin muhasebe müdürü, Gülayşe'ye imzalattığı evraklarla çok yüksek miktarda krediler çekmiş.

Sadece nakit paramızla değil, aynı zamanda şirket sayesinde çektiği kredilerle de ortadan kaybolmuş. Fabrika ve Eyüboğlu'nun tüm mülkleri ipoteklenmiş. Battık. Hiçbir şey kalmadı." Duyduklarına inanamayan Gülayşe, "Bu ev de mi gitti?" diye sordu. Hacı Hafız ise imanlarından başka hiçbir şeyleri kalmadığını vurguladı.

Gülayşe tüm mal varlığını kaybetti! Ateş Kuşları büyük şok yaşadı

Dizi, bu gelişmeyle birlikte izleyicileri büyük bir merak ve heyecan içinde bıraktı. Gülayşe ve tüm ailesinin karşı karşıya kaldığı bu zorlu durum, dizinin izleyicileri tarafından uzun süre konuşulacak bir dönemin başlangıcını işaret etti.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 37. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.