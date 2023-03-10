Ateş Kuşları'nın 7. Bölümünde; Zümrüt'ün Çatal tehdidi ile iyice köşeye sıkışan ve Zümrüt'ün evlilik teklifini kabul etmek zorunda kalan Gülayşe, kendisini sokağa attı. Kendisini Barbaros'un ona yakın olmak için yerleştiği mekanın önünde bulan Gülayşe'nin karşısına Barbaros çıktı.

Barbaros, Gülayşe'nin gece yarısı sokakta neden tek başına dolandığını öğrenmek için onu sorguya çekerken Gülayşe, canı sıkkın olduğu için dışarı çıktığını söyledi. Barbaros, can sıkıntısının sebebinin alnındaki yara olup olmadığını Gülayşe'ye sorarken "Yaramdan konuşmasak? Başka şeylerden konuşsak?" diyerek bu soruyu geçiştiren Gülayşe, konuyu değiştirerek Barbaros'un babasından bahsedince canı sıkılan Barbaros "Babadan konuşmasak? Başka şeylerden konuşsak?" şeklinde cevap verirken Gülayşe, Barbaros'un yarasını deşmek istemedi ve pat diye konuyu "Hiç âşık oldun mu?" diye sorarak değiştirdi.

Gülayşe'nin sorusu karşısında şaşkınlığa uğrayan Barbaros "Benim aşkla meşkle işim olmaz. Peki sen, sen hiç âşık oldun mu?" diye sordu. Barbaros'un sorusuna aşk nedir ve nasıldır bilmediğini söyleyen karşılık veren Gülayşe'ye, Barbaros âşık olununca neler hissedildiğini anlattı.

Gülayşe ve Barbaros'un duygusal yakınlaşması! Gülayşe, Barbaros'a aşkı sordu | Video

Barbaros, "Mesela her an onu düşünürsün. Onu görünce böyle tren görmüş gibi kalırsın. Sonra o hep iyi olsun istersin, hep gülsün istersin. Acıkmasın, üşümesin, üzülmesin..." şeklinde aşkı anlatırken Gülayşe, Barbaros'a daha önceden biriyle yemeğe çıkıp çıkmadığını sordu.

Barbaros, Gülayşe'nin bu sorusuyla dalga geçti. Barbaros'un gözlerine bakan Gülayşe "Tamam âşık olmamışsındır ama flört etmişsindir. Daha da ileri gitmişsindir, sevgili olmuşsundur, takılmışsındır. Sonra da terk etmişsindir, bırakmışsındır!" sorusunu sorarken Barbaros, Gülayşe'ye tepki gösterdi. Barbaros, "Ben bir sürü kızla takılmam, sevgili falan olmam. Olursam da bırakmam" sözlerine Gülayşe tebessüm ederek, mahcup bir şekilde kimseyle yemeğe çıkmadığını söyleyen Barbaros'un kendisine verdiği yemek sözünü hatırlattı.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 7. Bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.